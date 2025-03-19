Гладков оценил ситуацию в приграничном районе

Гладков сообщил, что ситуация в одном из районов Белгородской области остается сложной.
Сложная обстановка сохраняется в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, министерство обороны и пограничные службы активно работают над выполнением возложенных на них задач для обеспечения безопасности населения.
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«Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Министерство обороны и пограничные службы выполняют свои задачи. Наша общая задача — это обезопасить наше население», — написал Гладков в своем официальном telegram-канале.
Губернатор также добавил, что планирует лично посетить район, чтобы оценить, как идет выполнение задач на местах. Гладков пообещал поделиться полученной информацией после своего визита в Краснояружский район.