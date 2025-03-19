Гладков оценил ситуацию в приграничном районе

Сложная обстановка сохраняется в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, министерство обороны и пограничные службы активно работают над выполнением возложенных на них задач для обеспечения безопасности населения.