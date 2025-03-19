В Омской области мужчина попал в ДТП на снегоходе

«Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1992 г. р., управляя снегоходом “Ямаха”, двигаясь по проселочной автодороге в районе пересечения ул. 60 лет ВЛКСМ и ул. Западная р. п. Таврическое, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта», — передает ведомство.