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В Омской области мужчина попал в ДТП на снегоходе

Пострадавшего увезли в больницу.

Источник: РИА "Новости"

Омские правоохранители сообщают в среду, 19 марта 2025 года, о дорожно-транспортном происшествии, случившемся 18 марта около 21 часа в Таврическом районе.

«Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1992 г. р., управляя снегоходом “Ямаха”, двигаясь по проселочной автодороге в районе пересечения ул. 60 лет ВЛКСМ и ул. Западная р. п. Таврическое, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта», — передает ведомство.

В результате водителя снегохода госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.