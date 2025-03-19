Трамп рассекретил документы о прибылях ЦРУ от международных конфликтов

Отдельно указывается, что покупка этих компаний была осуществлена с помощью кредита и благодаря доступу к вооружениям с американских военных складов, предоставленным ЦРУ. Согласно информации из документов, оружие должно было остаться в собственности управления, а вырученные от его продажи средства должны были быть возвращены агентству.