Парень на мопеде погиб в ДТП с бетономешалкой в Алматы

Трагедия произошла вечером 18 марта в микрорайоне Карасу. По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, водитель мопеда, двигаясь по улице Монкеулы в западном направлении, в микрорайоне Карасу на пересечении с улицей Сумбиле при наличии дорожного знака «Уступи дорогу» выехал на перекресток и допустил столкновение с грузовой автомашиной марки Howo, что следовала на север.