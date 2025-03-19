Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парень на мопеде погиб в ДТП с бетономешалкой в Алматы

В Алматы произошло смертельное ДТП с участием мопеда и бетономешалки, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Трагедия произошла вечером 18 марта в микрорайоне Карасу. По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, водитель мопеда, двигаясь по улице Монкеулы в западном направлении, в микрорайоне Карасу на пересечении с улицей Сумбиле при наличии дорожного знака «Уступи дорогу» выехал на перекресток и допустил столкновение с грузовой автомашиной марки Howo, что следовала на север.

В результате ДТП 19-летний пассажир мопеда от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.

говорится в сообщении