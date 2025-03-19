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В Приморье школьник сбежал из дома: выполнял задание опасной игры

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта, ФедералПресс. 16-летний житель Большого Камня сбежал из дома и пропал. Сначала его искали родители, потом подключились волонтеры и полиция.

Источник: AP 2024

Как оказалось, он выполнял задание из игры в Telegram-канале, сейчас они стали популярны среди школьников. Условия игры требуют от детей пропасть на сутки, отключив мобильный телефон и не используя никаких гаджетов, при этом не сообщая о своем местонахождении близким. За участие в этой игре дети могут получить призы, такие как видеоигры или аксессуары для гаджетов. С каждым уровнем задания становятся сложнее и опаснее.

Подросток позже явился сам в отдел полиции, пишет AmurMash. Вместо поощрения за выполненное задание его теперь ждет серьезный разговор с родителями и ПДН.

Ранее «ФедералПресс» писал, что во Владивостоке пошла к подруге и пропала 11-летняя девочка. Как оказалось, ее укрывали, обманывая волонтеров, которые искали ребенка всю ночь.