В Приморье школьник сбежал из дома: выполнял задание опасной игры

Как оказалось, он выполнял задание из игры в Telegram-канале, сейчас они стали популярны среди школьников. Условия игры требуют от детей пропасть на сутки, отключив мобильный телефон и не используя никаких гаджетов, при этом не сообщая о своем местонахождении близким. За участие в этой игре дети могут получить призы, такие как видеоигры или аксессуары для гаджетов. С каждым уровнем задания становятся сложнее и опаснее.