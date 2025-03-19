14-летний подросток погиб под колесами КАМАЗа возле Екатеринбурга

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, подросток выбежал на дорогу перед грузовиком. Избежать наезда не удалось. Ребенок от полученных травм скончался на месте.
За рулем грузовика был 62-летний житель Татарстана. Его стаж управления составляет 39 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 8 раз. В момент ДТП был трезв.
«Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, — отметили в ведомстве. — Родители должны следить за поведением детей вблизи дорог, а также их досугом».
«МК-Урал» ранее писал, что 17 марта на 139-м километре трассы М-5 «Урал» (Сысертский район) произошла авария.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего грузовика, влетел в его прицеп. Машина получила значительные механические повреждения.