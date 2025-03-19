15 пожаров потушили за сутки в Свердловской области, один человек погиб

За минувшие сутки свердловские спасатели ликвидировали 15 пожаров, треть из которых случились в жилом секторе, один человек погиб, сообщает региональное МЧС.
Тело мужчины обнаружили после тушения пожара в поселке Привокзальный, где на улице Чкалова сгорел частный жилой дом на площади 36 квадратных метров. С огнем боролись 14 спасателей на 4 спецмашинах.
В Екатеринбурге в переулке Серпуховский сгорели два частных жилых дома, баня, надворные постройки и три легковых автомобиля. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. На месте происшествия работали 23 специалиста и 6 единиц техники. С пожаром удалось справиться в течение двух часов.
На улице Тимирязева в Нижнем Тагиле горела квартира на первом этаже 3-этажки на площади 10 «квадратов». Пожар потушили за 11 минут 7 огнеборцев на трех единицах техники.
На улице Маневровая в Екатеринбурге горело домашнее имущество в квартире на цокольном этаже пятиэтажного дома на площади 5 квадратных метров.
«Огнеборцами из дома спасен один человек с помощью спасустройств. 9 пожарных и 3 единицы техники справились с огнем за 16 минут», — рассказали в МЧС.