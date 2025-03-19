15 пожаров потушили за сутки в Свердловской области, один человек погиб

В Екатеринбурге в переулке Серпуховский сгорели два частных жилых дома, баня, надворные постройки и три легковых автомобиля. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. На месте происшествия работали 23 специалиста и 6 единиц техники. С пожаром удалось справиться в течение двух часов.