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В Башкирии в массовом ДТП на перекрестке пострадала 11-летняя девочка

Сотрудники госавтоинспекции города Октябрьского выясняют обстоятельства ДТП с пятью автомобилями.

Источник: ГАИ РБ

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером на пересечении улиц Герцена и Девонской. По предварительным данным, 45-летний местный житель за рулём Lexus GS на регулируемом перекрёстке совершил столкновение со стоящей на светофоре «Ладой Грантой». От удара последняя касательно столкнулась с «Ладой Приорой», которая допустила наезд на «Ладу Гранту». Водитель Lexus GS, продолжив движение, столкнулся со встречным Volkswagen Tiguan.

В ДТП 11-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы.

Освидетельствование водителя Lexus показало наличие 0,705 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По факту ДТП сотрудники ГАИ начали разбирательство, в ходе которого установят причины и обстоятельства произошедшего.