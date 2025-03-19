В Башкирии в массовом ДТП на перекрестке пострадала 11-летняя девочка

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером на пересечении улиц Герцена и Девонской. По предварительным данным, 45-летний местный житель за рулём Lexus GS на регулируемом перекрёстке совершил столкновение со стоящей на светофоре «Ладой Грантой». От удара последняя касательно столкнулась с «Ладой Приорой», которая допустила наезд на «Ладу Гранту». Водитель Lexus GS, продолжив движение, столкнулся со встречным Volkswagen Tiguan.
В ДТП 11-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы.
Освидетельствование водителя Lexus показало наличие 0,705 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
По факту ДТП сотрудники ГАИ начали разбирательство, в ходе которого установят причины и обстоятельства произошедшего.