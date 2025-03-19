В Башкирии в массовом ДТП на перекрестке пострадала 11-летняя девочка

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером на пересечении улиц Герцена и Девонской. По предварительным данным, 45-летний местный житель за рулём Lexus GS на регулируемом перекрёстке совершил столкновение со стоящей на светофоре «Ладой Грантой». От удара последняя касательно столкнулась с «Ладой Приорой», которая допустила наезд на «Ладу Гранту». Водитель Lexus GS, продолжив движение, столкнулся со встречным Volkswagen Tiguan.