На кураже. За стрельбу у храма в Екатеринбурге мужчине грозит 7 лет колонии

«Приезжий устроил себе праздник с пальбой из пистолета под куполами известной уральской святыни — храма “Большой Златоуст”. Он плясал под национальную музыку в центре города на глазах у испуганных прохожих в дни строгого Великого поста — время особой тишины для православных христиан, когда принято воздерживаться от увеселений и сосредотачиваться на делах благочестия», — написали в своих соцсетях члены «Русской общины». В сообщении также говорится, что прихожане храма намерены писать открытое письмо на имя председателя Следкома России Александра Бастрыкина, ведь, кроме хулиганства, речь идет об оскорблении чувств верующих.