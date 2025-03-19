На кураже. За стрельбу у храма в Екатеринбурге мужчине грозит 7 лет колонии

В центре уральской столицы мужчина кавказской внешности открыл стрельбу из пистолета, изрядно напугав прохожих. Инцидент произошел в ночное время у храма «Большой Златоуст» на улице Малышева. Выходку иностранца кто-то снял на видео, и оно мгновенно разлетелось по Сети. Стрелявшего оперативно нашли правоохранители, теперь ему грозит реальный срок.
Танцы с пистолетом.
На видеокадрах, опубликованных многими новостными пабликами Екатеринбурга, высокий мужчина во всем черном в компании других молодых людей и девушек танцует возле православного храма. В какой-то момент молодой человек достает из-за пазухи пистолет и стреляет в воздух. Из видео непонятно, когда именно случился этот инцидент, однако он возмутил общественников и православных свердловчан.
«Приезжий устроил себе праздник с пальбой из пистолета под куполами известной уральской святыни — храма “Большой Златоуст”. Он плясал под национальную музыку в центре города на глазах у испуганных прохожих в дни строгого Великого поста — время особой тишины для православных христиан, когда принято воздерживаться от увеселений и сосредотачиваться на делах благочестия», — написали в своих соцсетях члены «Русской общины». В сообщении также говорится, что прихожане храма намерены писать открытое письмо на имя председателя Следкома России Александра Бастрыкина, ведь, кроме хулиганства, речь идет об оскорблении чувств верующих.
Реакция правоохранителей не заставила себя долго ждать. Вечером 18 марта, когда весь Екатеринбург увидел кадры танцев с пистолетом на фоне храма, личность главного героя видео установили, а затем нашли в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
Сопротивления не оказал.
«В результате сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии подозреваемый мужчина был задержан по месту жительства в одной из квартир по улице Молотобойцев в Екатеринбурге, — рассказал “АиФ Урал” руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. — Сопротивления он не оказал».
Задержанным оказался 30-летний уроженец города Яровое Алтайского края по имени Роман. В беседе с сыщиками он принес извинения за свой поступок.
«Предполагаемое орудие преступления — травматический пистолет марки “МР”. В настоящее время оперуполномоченные уголовного розыска и участковые анализируют съемки с уличных камер видеонаблюдения, а также отрабатывают жителей микрорайона для установления возможных очевидцев произошедшего», — отметил Горелых.
В Следственном комитете по данному факту возбудили уголовное дело по ч 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).
«С учетом установленных обстоятельств следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в региональном СКР.
За стрельбу возле храма мужчине теперь грозит до 7 лет лишения свободы.