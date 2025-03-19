Мошенники могут атаковать хабаровчан известиями о смерти близких

Профильное управление МВД РФ, которое занимается противодействием дистанционным мошенникам, через свой канал «Вестник Киберполиции России» предупредило хабаровчан, как и всех граждан страны, о новом способе обмана. Пользователям мессенджера Телеграм стали массово приходить сообщения о смерти их знакомых. К сообщению прикрепляют фотографию якобы умершего, которая на самом деле является файлом с вирусом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Привет, ты же его знаешь? Сегодня ночью не стало его. Мои соболезнования», — говорится в текстах сообщений.
Если пользователь нажимает на прикреплённый файл, то скачивается вредоносное программное обеспечение. «Троян» начинает рассылать подобные сообщения от его имени всем контактам.
Файл имеет расширение .apk, такое же, как и у недавнего вируса Mamont. Ранее мошенники активно использовали подобную схему с этим вирусом. Они присылали сообщение с вопросом «Это же ты на видео?» и прикрепляли файл с «Мамонтом». Доверчивый пользователь открывал файл, после чего вирус похищал данные и передавал их злоумышленникам.
При скачивании вируса под ударом может оказаться такая чувствительная информация, как push-уведомления, смс, фотографии, которые мошенники смогут использовать для получения доступа к платёжным системам.
— Пользователям стоит помнить, что фото и видео не могут быть в формате .apk или .exe — это верный признак вредоносной программы. Если вы получили подобное сообщение, сразу же закрывайте диалог и никогда не нажимайте на сообщение с файлом, — советуют специалисты.
Также важно перед нажатием на любые подобные сообщения якобы от ваших знакомых просто перепроверять любую подобную информацию. Для этого достаточно перезвонить абоненту, от чьего имени пришло сообщение, и удостовериться, действительно ли он его отправлял или же его аккаунт был взломан мошенниками.
Мошенники атакуют россиян каждый день и регулярно придумывают новые схемы и уловки, чтобы выманить у доверчивых граждан их сбережения. Хотя ранее жертвами становились в основном пожилые люди, которые плохо разбираются в современных онлайн-сервисах, уже много случаев, когда злоумышленникам удаётся обмануть молодёжь, а также сотрудников государственных учреждений и даже Центрального банка.
По последним данным, ежедневно жители России теряют около миллиарда рублей из-за действий мошенников.