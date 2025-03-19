Мошенники могут атаковать хабаровчан известиями о смерти близких

Мошенники атакуют россиян каждый день и регулярно придумывают новые схемы и уловки, чтобы выманить у доверчивых граждан их сбережения. Хотя ранее жертвами становились в основном пожилые люди, которые плохо разбираются в современных онлайн-сервисах, уже много случаев, когда злоумышленникам удаётся обмануть молодёжь, а также сотрудников государственных учреждений и даже Центрального банка.