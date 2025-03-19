Более 90 частных домов подтопило в Челябинской области

Во вторник пресс-центр сообщал, что ранее в Аше был подтоплен 31 приусадебный участок и жилой дом по улицам Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная, были эвакуированы 70 человек. Позже сообщили об освобождении домов и участков от воды.