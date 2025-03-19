Более 90 частных домов подтопило в Челябинской области

По данным пресс-центра, в результате прохождения воды по старому руслу реки Сим подтопило новые территории в районе улиц: Нелюбина, Уфимская, Кирова, 22-го Партсъезда, Озимина, Толстого, Советская.
«Оказана помощь в эвакуации 275 гражданам, в том числе 68 детям… Всего в настоящий момент в Аше остаются подтопленными 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков», — говорится в сообщении.
В гостиницу «Аша» размещены 10 человек (взрослые), остальные находятся у родственников и знакомых, уточняется в сообщении. Также проведен подворовой обход с целью уточнения обстановки, поясняет пресс-центр.
Во вторник пресс-центр сообщал, что ранее в Аше был подтоплен 31 приусадебный участок и жилой дом по улицам Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная, были эвакуированы 70 человек. Позже сообщили об освобождении домов и участков от воды.