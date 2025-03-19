На Среднем Урале за сутки в ЧП пострадали девять и погиб один человек

В Свердловской области за сутки 18 марта случилось 20 происшествий. Речь идет о 15 пожарах и пяти ДТП, на которые выезжали сотрудники МЧС региона. Есть пострадавшие и погибший.
— За прошедшие сутки ликвидированы 15 пожаров. Из них пять — в жилом секторе. Один человек спасен, один человек погиб. Для ликвидации последствий ДТП выезжали пять раз, пострадали девять человек, — передает пресс-служба ГУ МЧС по региону. — Спасены четыре человека.
Пожар, в котором погиб человек, случился в поселке Привокзальный по улице Чкалова под Верхотурьем. На 36 квадратных метрах загорелся частный жилой дом. Хозяина жилища обнаружили во время разборки сгоревших конструкций. На вызов выезжали 14 сотрудников МЧС на четырех единицах техники. Потушить пламя удалось за 21 минуту. Причину возгорания предстоит установить.
Известно, что по два пожара случилось из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи и короткого замыкания. Причиной еще двух пожаров стали аварийный режим работы электрооборудования и короткое замыкание удлинителя.