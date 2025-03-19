На Среднем Урале за сутки в ЧП пострадали девять и погиб один человек

— За прошедшие сутки ликвидированы 15 пожаров. Из них пять — в жилом секторе. Один человек спасен, один человек погиб. Для ликвидации последствий ДТП выезжали пять раз, пострадали девять человек, — передает пресс-служба ГУ МЧС по региону. — Спасены четыре человека.