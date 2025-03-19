Суд приостановил деятельность компании, кормившей учащихся СУНЦ УрФУ

Об этом сообщили в пресс-службе суда.
12 марта более 30 учащихся СУНЦ УрФУ заразились норовирусом. Суд признал виновность ООО «Общественное питание» в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
Данное решение суда может быть обжаловано сторонами в течение 10 дней.
«МК-Урал» ранее писал, что норовирус обнаружен у большинства заболевших лицеистов СУНЦ УрФУ, где острая кишечная инфекция выявлена у 34 человек.
Специалисты ведомства обследовали пищеблок, отобрали пробы. У двух сотрудников столовой также выявлен норовирус.
На самом пищеблоке выявлены нарушения санитарного законодательства.