Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд приостановил деятельность компании, кормившей учащихся СУНЦ УрФУ

18 марта Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил на 40 суток деятельность ООО «Общественное питание», которое обеспечивало питанием учащихся Специализированного учебно-научного центра УрФУ.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

12 марта более 30 учащихся СУНЦ УрФУ заразились норовирусом. Суд признал виновность ООО «Общественное питание» в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Данное решение суда может быть обжаловано сторонами в течение 10 дней.

«МК-Урал» ранее писал, что норовирус обнаружен у большинства заболевших лицеистов СУНЦ УрФУ, где острая кишечная инфекция выявлена у 34 человек.

Специалисты ведомства обследовали пищеблок, отобрали пробы. У двух сотрудников столовой также выявлен норовирус.

На самом пищеблоке выявлены нарушения санитарного законодательства.