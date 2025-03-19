Охотничьи патроны брата стали причиной уголовного дела в Хабаровском крае

В Вяземском районе задержан 39-летний мужчина, у которого нашли незаконно хранимые боеприпасы. Во время обыска в его доме сотрудники полиции обнаружили чемодан с 13 патронами разного калибра. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
При осмотре частного дома местного жителя полицейские изъяли патроны, пригодные для стрельбы из огнестрельного оружия.
«По словам мужчины, боеприпасы остались от его погибшего брата, который был охотником. Он утверждает, что патроны не собирался передавать и оставил их для личного использования», — рассказали в ОМВД России по Вяземскому району.
Мужчина не имел разрешения на хранение оружия и патронов. В отношении него открыто уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов». Санкция статьи предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Изъятые боеприпасы будут уничтожены по решению суда.