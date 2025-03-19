В Иркутске военнослужащего осудили на шесть лет за уклонение от службы

Военнослужащего из Иркутска осудили за неисполнение обязанностей и уклонение от прохождения службы. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском гарнизонном военном суде, в июле 2023 года мужчина не вернулся из отпуска, причем у него не было веских на то причин.
— Он прибыл в военную комендатуру лишь в январе 2024, спустя пару месяцев самовольно оставил воинскую часть и убыл в Иркутскую область, — рассказывают в пресс-службе суда.
1 октября 2024 его задержали полицейские. В марте 2025 стал известен приговор — мужчина отправится в колонию общего режима на шесть лет. На сегодняшний день решение не вступило в законную силу, а значит, есть время на его обжалование.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что курьер мошенников ответил в суде за обман пенсионеров в Иркутске.