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В Иркутске военнослужащего осудили на шесть лет за уклонение от службы

Мужчина не вернулся в назначенный срок из отпуска.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащего из Иркутска осудили за неисполнение обязанностей и уклонение от прохождения службы. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском гарнизонном военном суде, в июле 2023 года мужчина не вернулся из отпуска, причем у него не было веских на то причин.

— Он прибыл в военную комендатуру лишь в январе 2024, спустя пару месяцев самовольно оставил воинскую часть и убыл в Иркутскую область, — рассказывают в пресс-службе суда.

1 октября 2024 его задержали полицейские. В марте 2025 стал известен приговор — мужчина отправится в колонию общего режима на шесть лет. На сегодняшний день решение не вступило в законную силу, а значит, есть время на его обжалование.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что курьер мошенников ответил в суде за обман пенсионеров в Иркутске.