Полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу

По данным телеканала, были выданы ордера на задержание более 100 человек, в том числе советника мэра Стамбула по связям с прессой Мурата Онгуна. Газета Sabah пишет, что также ожидается арест нескольких журналистов и бизнесменов, а ордер связан с тендерами Стамбульской медиакомпании Medya A.S. У нее были запрошены документы по 21 компании, выигравшей тендеры, а также изъяты компьютеры.