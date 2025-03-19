На Урале задержали иностранцев, пытавшихся дать взятку полицейским

В Свердловской области правоохранители пресекли попытку дачи взятки сотрудникам полиции. Экипаж ДПС 10 марта 2025 года при проведении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения остановили автомобиль Kia Rio в поселке Лобва в Новолялинском районе под управлением 23-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Вместе с водителем в салоне находились пассажиры — иностранцы в возрасте 31 год, 22 и 46 лет.
«Проверка показала, что два пассажира, которым 31 и 22 года, находились на территории России с нарушением правил пребывания иностранных граждан. В связи с этим в отношении них были составлены административные протоколы, — рассказали в областной Госавтоинспекции. — У оставшихся двух пассажиров отсутствовали документы, подтверждающие личность, после чего они были доставлены в отдел полиции».
В пути до отдела иностранные граждане предприняли попытку избежать административной ответственности и предложили сотрудникам ДПС взятку в размере 20 тысяч рублей. Полицейские вознаграждение не приняли, а задокументировали факт попытки дачи взятки.
Теперь иностранцам грозит лишение свободы на срок до 12 лет, а также штраф в размере до 60-кратной суммы взятки.