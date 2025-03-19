На Урале задержали иностранцев, пытавшихся дать взятку полицейским

«Проверка показала, что два пассажира, которым 31 и 22 года, находились на территории России с нарушением правил пребывания иностранных граждан. В связи с этим в отношении них были составлены административные протоколы, — рассказали в областной Госавтоинспекции. — У оставшихся двух пассажиров отсутствовали документы, подтверждающие личность, после чего они были доставлены в отдел полиции».