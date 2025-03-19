В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал водитель и пассажир мотоцикла

По предварительной информации ведомства, водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», при повороте налево в дворовую территорию на проспекте Коммунистический не уступил дорогу мотоциклу, двигавшемуся во встречном направлении. В результате столкновения пострадали водитель мотоцикла и его пассажир. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.