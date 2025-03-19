В Хабаровском крае осудили лжесантехников, обворовывавших пенсионеров

Как сообщили в прокуратуре региона, двух жителей Хабаровска признали виновными по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража), части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).
Установлено, что один из подельников приходил к пожилым под видом работника аварийной службы. Пока он отвлекал хозяев, проверяя с ними счетчики в ванной комнате, его товарищ проникал в квартиру через незапертую дверь и похищал деньги. Так, за год они украли свыше 420 тысяч рублей у четырех пенсионеров. Еще у одной женщины не смогли поживиться — она хранила сбережения в банке.
Оба приятеля уже промышляли подобным образом в Приморье, за что были привлечены к уголовной ответственности.
Суд приговорил их к 5 годам 4 месяцам и 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.