В Хабаровском крае осудили лжесантехников, обворовывавших пенсионеров

Установлено, что один из подельников приходил к пожилым под видом работника аварийной службы. Пока он отвлекал хозяев, проверяя с ними счетчики в ванной комнате, его товарищ проникал в квартиру через незапертую дверь и похищал деньги. Так, за год они украли свыше 420 тысяч рублей у четырех пенсионеров. Еще у одной женщины не смогли поживиться — она хранила сбережения в банке.