Пожар в центре Владивостока: дым заволок студенческое общежитие

Во Владивостоке зафиксировано сильное задымление в центре города. Возгорание произошло около студенческого общежития, расположенного по адресу Океанский проспект, 19а.
По словам очевидцев, горит мусорка, расположенная рядом с общежитием. Дым распространился по зданию, достигнув 7 этажа.
Дым дошел до седьмого этажа. Предоставлено «КП — Владивосток».
«Внутри здания все в дыму, дышать нечем», — пишут в чате жильцов.
По предварительной информации, пострадавших нет. Студенты уже эвакуированы из здания. На месте работают сотрудники МЧС. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что ночью в корпусе 7.2 кампуса ДВФУ произошел пожар. Загорелся книжный шкафчик в комнате отдыха. Тревожный звонок о пожаре поступил в 04:11. Когда на место прибыли специалисты, 4 и 5 этажи здания были частично задымлены. Из общежития без помощи пожарных эвакуировались около 400 проживающих.