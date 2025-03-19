Пожар в центре Владивостока: дым заволок студенческое общежитие

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что ночью в корпусе 7.2 кампуса ДВФУ произошел пожар. Загорелся книжный шкафчик в комнате отдыха. Тревожный звонок о пожаре поступил в 04:11. Когда на место прибыли специалисты, 4 и 5 этажи здания были частично задымлены. Из общежития без помощи пожарных эвакуировались около 400 проживающих.