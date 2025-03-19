Братчанин осужден за смертельное ДТП

Суд признал подсудимого виновным по пункту «а» части 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). С учётом позиции государственного обвинения мужчине назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.