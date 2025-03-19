Братчанин осужден за смертельное ДТП

Суд вынес обвинительный приговор 39-летнему местному жителю, который в состоянии сильного алкогольного опьянения спровоцировал аварию.
Как рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области, трагедия произошла в ночь на 30 апреля прошлого года:
«Мужчина, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, выехал на полосу встречного движения на автодороге “Братская ГЭС” и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. В результате аварии погибли 53-летний водитель и 64-летний пассажир Hyundai. Ещё одна пассажирка легковушки получила травмы».
Как установило следствие, виновник ДТП был пьян. Результаты освидетельствования показали, что уровень алкоголя в его крови почти в 5 раз превышал допустимую норму.
Суд признал подсудимого виновным по пункту «а» части 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). С учётом позиции государственного обвинения мужчине назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.