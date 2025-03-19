14 часов борьбы за лицо: мальчику из Сочи, покусанному хаски, провели операцию

По словам мужчины, мальчик сейчас находится в реанимации. Врачи борются с отеком, а также восстановили поврежденные нервные окончания и пришили кожные лоскуты. Для восстановления щек, лба, губ и носа медики брали ткани с руки ребенка. На первом этапе хирургического вмешательства ему сформировали верхнюю губу, чтобы он мог самостоятельно питаться. На следующем этапе планируется операция по восстановлению носа.



Напомним, нападение произошло 26 февраля в садовом товариществе Сочи. Две собаки породы хаски сорвались с цепи и атаковали девятилетнего мальчика, причинив ему множественные травмы лица. Ребенка санавиацией экстренно доставили сначала в Краснодар, а затем перевезли в РДКБ. Родители пострадавшего объявили сбор средств на дальнейшие пластические операции.



По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Владельцу собак предъявлено обвинение, он признал вину, пояснив, что некоторое время не кормил животных.