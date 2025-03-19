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В Екатеринбурге из горящей шестиэтажки спасли человека

Во Втузгородке в квартире дома по улице Мира случился пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге утром 19 марта в микрорайоне Втузгородок случился пожар. Инцидент произошел в доме № 1 «в» по улице Мира. На место прибыли десять сотрудников МЧС на трех единицах техники.

— Горела квартира на четвертом этаже шестиэтажного дома. Площадь возгорания составила десять квадратных метров, — рассказали «КП-Екатеринбург» в главном управлении МЧС по Свердловской области.

Из задымленного помещения специалистам удалось вызволить одного человека. Его вывели из горящего здания с помощью спасустройств. Сообщается, что информации о пострадавших не поступало.

Напомним, за прошедшие сутки 18 марта в Свердловской области случилось 15 пожаров, в одном из которых погиб человек.