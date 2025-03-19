В Екатеринбурге из горящей шестиэтажки спасли человека

В Екатеринбурге утром 19 марта в микрорайоне Втузгородок случился пожар. Инцидент произошел в доме № 1 «в» по улице Мира. На место прибыли десять сотрудников МЧС на трех единицах техники.
— Горела квартира на четвертом этаже шестиэтажного дома. Площадь возгорания составила десять квадратных метров, — рассказали «КП-Екатеринбург» в главном управлении МЧС по Свердловской области.
Из задымленного помещения специалистам удалось вызволить одного человека. Его вывели из горящего здания с помощью спасустройств. Сообщается, что информации о пострадавших не поступало.
Напомним, за прошедшие сутки 18 марта в Свердловской области случилось 15 пожаров, в одном из которых погиб человек.