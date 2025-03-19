Омск и районы Омской области получат 515 млн рублей на благоустройство

В 2026 году Исилькуль, Называевск и Тара получат суммарно 61,9 миллиона рублей из областного бюджета на благоустройство территорий. Три малых города были признаны победителями конкурса «Малые города». Основная часть работ по проектам будет выполнена за счет федерального гранта в размере 231,8 миллиона рублей в 2025 году.