Омск и районы Омской области получат 515 млн рублей на благоустройство

Порядка 515 миллионов рублей распределили между Омском и районами Омской области на благоустройство парков, скверов, пешеходных аллей, детских площадок, пляжей и других общественных пространства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Порядка 504,5 миллиона рублей на благоустройство общественных пространств выделено из федерального бюджета по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Еще 10,3 миллиона рублей направлено из регионального бюджета.
В 2026 году Исилькуль, Называевск и Тара получат суммарно 61,9 миллиона рублей из областного бюджета на благоустройство территорий. Три малых города были признаны победителями конкурса «Малые города». Основная часть работ по проектам будет выполнена за счет федерального гранта в размере 231,8 миллиона рублей в 2025 году.
Ранее «КП Омск» сообщала, застройщик омского парка Драверта представил окончательный дизайн-проект.