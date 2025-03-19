Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани задержали передававшего спецслужбам Украины данные о военном объекте

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали гражданина РФ, передавшего спецслужбам Украины данные о военном объекте. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили журналистам в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«УФСБ России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность гражданина России 1979 года рождения, причастного к государственной измене. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что местный житель инициативно связался с представителями спецслужб Украины. Получив задание от куратора, фигурант осуществил сбор и передачу информации о функционировании военного объекта на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении.

В управлении ФСБ России по Краснодарскому краю добавили, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).