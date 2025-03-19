На Кубани задержали передававшего спецслужбам Украины данные о военном объекте

«УФСБ России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность гражданина России 1979 года рождения, причастного к государственной измене. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что местный житель инициативно связался с представителями спецслужб Украины. Получив задание от куратора, фигурант осуществил сбор и передачу информации о функционировании военного объекта на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении.