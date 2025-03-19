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В Иркутске врачи спасли ребёнка с тяжёлым ножевым ранением груди

В Иркутской областной детской клинической больнице провели сложную операцию мальчику, который получил ножевое ранение в область грудной клетки, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на главврача учреждения Юрия Козлова.

Источник: ТК Город

По словам медика, ребёнок был ранен во время конфликта. Сначала хирурги по месту жительства обработали рану и наложили швы, после чего мальчика отправили домой. Однако через некоторое время он начал испытывать дискомфорт в груди.

При обследовании в областной больнице выяснилось, что нож повредил диафрагму, образовав в ней два отверстия размером 3×4 и 2×3 сантиметра. Через эти повреждения органы брюшной полости переместились в грудную клетку, что создало угрозу для жизни ребёнка.

«С помощью минимально инвазивной хирургии, самым щадящим для пациента способом, мы вернули органы на их естественное место и ушили отверстия в диафрагме», — рассказал Юрий Козлов.

Операция прошла успешно. Мальчик уже переведён из реанимации в хирургическое отделение и чувствует себя хорошо. По словам врачей, через 3−4 дня он сможет отправиться домой.