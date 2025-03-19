Снос особняка «золотой судьи» Хахалевой под вопросом: суд перенес разбирательство

Ранее прокуратура потребовала снести более 50 коттеджей в элитном поселке Ольгинка, расположенном рядом с санаторием «Зеленая Долина». Гособвинение настаивает на том, что сделки по оформлению недвижимости, заключенные еще в начале 2000-х годов, недействительны. Земельный участок, на котором стоят коттеджи, власти хотят вернуть в собственность государства. В числе ответчиков по иску значатся не только Елена Хахалева, но и ее сестра Ольга, а также сын экс-судьи Кирилл.



Имя Елены Хахалевой стало широко известно после скандала вокруг роскошной свадьбы ее дочери, на которой выступали известные российские артисты. После резонансных публикаций в СМИ начались проверки, в результате которых против судьи возбудили уголовное дело. Хахалева покинула Россию и была объявлена в международный розыск.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что недавно экс-судью задержали в аэропорту Баку по запросу российской стороны, однако спустя некоторое время власти Азербайджана отказались экстрадировать Хахалеву. Теперь ее дальнейшая судьба остается неопределенной.



Разбирательство по делу о сносе коттеджей в Ольгинке продолжится осенью, когда суд вынесет окончательное решение по спорной недвижимости.