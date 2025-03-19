В Сочи две мошенницы похитили у 28 человек более 200 млн рублей за три года

В Сочи состоялся суд над двумя местными жительницами. 59-летнюю и 54-летнюю женщин признали виновными в многомиллионном мошенничестве, совершенном по видом проведения торгов (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
На суде установили, что сочинки в период с 2019 по 2022 годы по видом приобретения земельных участков и иного имущества похитили у 28 человек более 200 млн рублей. Одна из подсудимых вину признала частично, вторая — не признала вообще.
С учетом мнения гособвинителя суд назначил женщинам наказание в виде 10 лет колонии общего режима каждой. Кроме того, на имущество осужденных наложили арест для обеспечения взыскания имущественного ущерба, добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Ранее «Югополис» сообщал, что в Сочи прокуратура выявила факт многомиллионного мошенничества с земельными участками, расположенными на территории Сочинского национального парка. По данным надзорного ведомства, по сфальсифицированным в 2016 году правоустанавливающим документам мошенники оформили право собственности на земельные участки. Речь идет о территории общей площадью более 89 тысяч кв.метров, где произрастает реликтовый лес. Сумма ущерба превысила 890 млн рублей.
По выявленным фактам возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Одного из предполагаемых ключевых организаторов группы задержали.