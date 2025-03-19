В Сочи две мошенницы похитили у 28 человек более 200 млн рублей за три года

Ранее «Югополис» сообщал, что в Сочи прокуратура выявила факт многомиллионного мошенничества с земельными участками, расположенными на территории Сочинского национального парка. По данным надзорного ведомства, по сфальсифицированным в 2016 году правоустанавливающим документам мошенники оформили право собственности на земельные участки. Речь идет о территории общей площадью более 89 тысяч кв.метров, где произрастает реликтовый лес. Сумма ущерба превысила 890 млн рублей.