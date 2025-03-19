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В хуторе Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина

Смертельный пожар произошел в хуторе Страхов Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Страхов Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Трагедия произошла вечером 18 марта на улице Красноармейской. Во время возгорания в помещении находился мужчина, к сожалению, спасти его не удалось. Причину гибели и личность погибшего устанавливают, — рассказали в экстренном ведомстве.

Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Тушение от МЧС вели восемь человек, использовалось две единицы техники.

Спасатели напоминают: нельзя оставлять включенную плиту без присмотра, а тем, кто курит нужно обязательно пользоваться пепельницей. Дома лучше установить пожарный извещатель.

Напомним, ранее в Новочеркасске пожарные спасли от огня дом инвалида-колясочника.