В хуторе Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина

В хуторе Страхов Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Трагедия произошла вечером 18 марта на улице Красноармейской. Во время возгорания в помещении находился мужчина, к сожалению, спасти его не удалось. Причину гибели и личность погибшего устанавливают, — рассказали в экстренном ведомстве.
Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Тушение от МЧС вели восемь человек, использовалось две единицы техники.
Спасатели напоминают: нельзя оставлять включенную плиту без присмотра, а тем, кто курит нужно обязательно пользоваться пепельницей. Дома лучше установить пожарный извещатель.
Напомним, ранее в Новочеркасске пожарные спасли от огня дом инвалида-колясочника.