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На пожаре в Ялте женщина погибла в свой день рождения

В Ялте во время пожара погибла пожилая женщина.

Источник: МЧС РФ

При пожаре в частном доме на Южнобережном шоссе, 2а в поселке Линейное в Ялте погибла 60-летняя женщина. Это произошло в ее день рождения, сообщили в ГУ МЧС Крыма.

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Огонь распространился по частному дому и прилегающим постройкам. Женщина, которая вела асоциальный образ жизни и имела проблемы с алкоголем, погибла в пожаре, возникшем, предположительно, из-за неосторожности при курении или неисправного обогревателя.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС. Также расследование обстоятельств пожара контролирует прокуратура.