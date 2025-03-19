На пожаре в Ялте женщина погибла в свой день рождения

При пожаре в частном доме на Южнобережном шоссе, 2а в поселке Линейное в Ялте погибла 60-летняя женщина. Это произошло в ее день рождения, сообщили в ГУ МЧС Крыма.
Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Огонь распространился по частному дому и прилегающим постройкам. Женщина, которая вела асоциальный образ жизни и имела проблемы с алкоголем, погибла в пожаре, возникшем, предположительно, из-за неосторожности при курении или неисправного обогревателя.
На месте происшествия работают дознаватели МЧС. Также расследование обстоятельств пожара контролирует прокуратура.