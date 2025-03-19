Кубань возглавила топ регионов по числу ДТП по вине мотоциклистов

В целом по стране число ДТП с участием мотоциклов за год выросло в 1,8 раза. Чаще всего в аварии попадают владельцы Yamaha (22% случаев), Honda (18%) и Kawasaki (16%). На Suzuki, Ducati и BMW приходится по 7% таких ДТП.
Наибольшее число аварий с мотоциклами фиксируется в сентябре (25%) и июле (18%). В 90% случаев виновниками ДТП становятся мужчины, причем самая высокая доля приходится на возрастную группу 30−40 лет (37%). Число аварий по вине женщин-мотоциклистов снизилось с 14% в 2023 году до 10% в 2024 году.
Продажи мотоциклов в России традиционно растут в марте (23% сделок) и апреле (26%). Основными покупателями остаются мужчины, хотя их доля сократилась с 79% до 75% за год, тогда как доля женщин увеличилась с 21% до 25%.