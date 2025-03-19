Житель Бреста может сесть на десять лет из-за пяти тонн сыра из Европы в гараже

В ведомстве отметили, что по факту незаконного перемещения через границу партии сыра Брестской таможней было заведено уголовное дело по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса. В ГТК уточнили про задержание фигурантов, им грозит лишение свободы вплоть до десяти лет.