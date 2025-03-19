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Житель Бреста может сесть на десять лет из-за пяти тонн сыра из Европы в гараже

Таможня изъяла пять тонн сыра в гараже брестчанина, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Житель Бреста может сесть на десять лет из-за пяти тонн сыра из Европы в гараже. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В ведомстве отметили, что по факту незаконного перемещения через границу партии сыра Брестской таможней было заведено уголовное дело по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса. В ГТК уточнили про задержание фигурантов, им грозит лишение свободы вплоть до десяти лет.

В сообщении сказано, что в конце 2024 года сотрудники брестской таможни смогли изъять у одного из участников преступной схемы пять тонн сыра, который планировалось нелегально продавать в России.

«Коммерческая партия продукции европейского производства была обнаружена в гараже у брестчанина», — сообщили в таможне Беларуси.

Говорится, что сыр, общая стоимость которого составляет примерно 700 тысяч рублей, перевозился через белорусско-польскую границу в обход исполнения требований законодательства и уплаты таможенных платежей.

В ГТК пояснили, что на сопредельной стороне сыр раздавали разным физлицам, которые ввозили его на белорусскую территорию согласно установленным лимитам. Уже в Беларуси товар собирали для вовлечения в дальнейший незаконный торговый оборот в ЕАЭС.

Тем временем Беларусь высказалась о решении Латвии частично закрыть движение через Патерниеки.

А еще мы писали, что белорус может сесть на шесть лет из-за дорогих духов из Европы.

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