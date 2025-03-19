Житель Бреста может сесть на десять лет из-за пяти тонн сыра из Европы в гараже. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В ведомстве отметили, что по факту незаконного перемещения через границу партии сыра Брестской таможней было заведено уголовное дело по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса. В ГТК уточнили про задержание фигурантов, им грозит лишение свободы вплоть до десяти лет.
В сообщении сказано, что в конце 2024 года сотрудники брестской таможни смогли изъять у одного из участников преступной схемы пять тонн сыра, который планировалось нелегально продавать в России.
«Коммерческая партия продукции европейского производства была обнаружена в гараже у брестчанина», — сообщили в таможне Беларуси.
Говорится, что сыр, общая стоимость которого составляет примерно 700 тысяч рублей, перевозился через белорусско-польскую границу в обход исполнения требований законодательства и уплаты таможенных платежей.
В ГТК пояснили, что на сопредельной стороне сыр раздавали разным физлицам, которые ввозили его на белорусскую территорию согласно установленным лимитам. Уже в Беларуси товар собирали для вовлечения в дальнейший незаконный торговый оборот в ЕАЭС.
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