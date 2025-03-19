На Меридианной в Казани школьник попал под колеса каршеринга

«18 марта водитель арендованного автомобиля напротив дома № 5 на улице Меридианной, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на девятилетнего ребенка. По предварительным данным, ребенок пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение для осмотра», — сообщил командир полка ДПС ОГИБДД УМВД Казани подполковник полиции Дамир Мингазов.