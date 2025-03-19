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В Екатеринбурге на стройке гостиницы с банями произошло обрушение

В Академическом районе на стройке банно-гостиничного комплекса обрушился пол второго этажа.

Источник: соцсети

В Екатеринбурге случилось обрушение конструкций на стройке банно-гостиничного комплекса. Инцидент произошел в ночь на 19 марта в Академическом районе. Стройка расположена в пределах перекрестка улиц Рябинина и Тенистая.

— Ночью при заливке бетоном основания пола второго этажа не выдержала опалубка. Надеюсь, никто не пострадал, — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». — Попаримся нескоро.

По проекту банно-гостиничного комплекса, расположенного в Академическом районе, в октябре 2023 года проводились общественные слушания. Предложенный проект предполагал строительство трехэтажного здания площадью до 5,6 тысячи квадратных метров с рестораном, банным комплексом, бассейном, детской комнатой, гостиничным фондом.