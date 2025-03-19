По словам Витишко, использование воды для тушения возгорания может привести к намоканию мусора, что усилит выделение биогазов. Особенно опасными остаются участки, которые горели в прошлом году. Эколог отметил, что существует риск обрушения склона полигона, что может вызвать оползень. Если склон полигонной свалки начнет падать, это приведет к разрушению участков лесного фонда, что значительно повлияет на экологическую обстановку в регионе. Об этом пишет издание «Новороссийский рабочий».
Для устранения последствий возгорания на полигоне ТКО в Новороссийске было использовано более 27 тысяч кубометров грунта. Специалисты и техники продолжают работы: задействовано 94 человека и 42 единицы спецтехники. На данный момент удалось локализовать пожар, однако ситуация требует постоянного контроля.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в результате горения образовавшийся смог накрыл Новороссийск, превышая допустимые нормы вредных веществ в воздухе.
Экологи продолжают следить за развитием ситуации, предостерегая от дальнейших угроз экологического характера.
Новороссийск на грани экологической катастрофы из-за «мусорного оползня»
Пожар на мусорном полигоне ТКО под Новороссийском, который бушует с 13 марта, удалось локализовать, но ситуация остается напряженной. По данным местных властей, площадь возгорания была сокращена с 2,5 тысячи квадратных метров до 2,1 тысячи. Однако эколог Евгений Витишко предупреждает, что последствия тушения пожара могут быть еще более серьезными, чем сам огонь.
По словам Витишко, использование воды для тушения возгорания может привести к намоканию мусора, что усилит выделение биогазов. Особенно опасными остаются участки, которые горели в прошлом году. Эколог отметил, что существует риск обрушения склона полигона, что может вызвать оползень. Если склон полигонной свалки начнет падать, это приведет к разрушению участков лесного фонда, что значительно повлияет на экологическую обстановку в регионе. Об этом пишет издание «Новороссийский рабочий».