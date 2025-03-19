Новороссийск на грани экологической катастрофы из-за «мусорного оползня»

По словам Витишко, использование воды для тушения возгорания может привести к намоканию мусора, что усилит выделение биогазов. Особенно опасными остаются участки, которые горели в прошлом году. Эколог отметил, что существует риск обрушения склона полигона, что может вызвать оползень. Если склон полигонной свалки начнет падать, это приведет к разрушению участков лесного фонда, что значительно повлияет на экологическую обстановку в регионе. Об этом пишет издание «Новороссийский рабочий».



Для устранения последствий возгорания на полигоне ТКО в Новороссийске было использовано более 27 тысяч кубометров грунта. Специалисты и техники продолжают работы: задействовано 94 человека и 42 единицы спецтехники. На данный момент удалось локализовать пожар, однако ситуация требует постоянного контроля.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в результате горения образовавшийся смог накрыл Новороссийск, превышая допустимые нормы вредных веществ в воздухе.



Экологи продолжают следить за развитием ситуации, предостерегая от дальнейших угроз экологического характера.