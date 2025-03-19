Школьница из Ачинска одна приехала на кладбище, где сняли видео о похищении

«Во время поездки девушка не разговаривала, при этом пользовалась наушниками и телефоном. Исходя из полученных данных, следствие пришло к выводу, что несовершеннолетняя самостоятельно изготовила видеозапись и находилась в момент записи на кладбище одна», — рассказали в СК.