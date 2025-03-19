Школьница из Ачинска одна приехала на кладбище, где сняли видео о похищении

В Следственном комитете сообщили, что 15-летняя школьница из Ачинска была одна во время записи ролика с требованием выкупа. К такому выводу пришли следователи, осмотрев место, где была сделана видеозапись.
«Следователями СК установлено и осмотрено место на кладбище в городе Ачинске, где предположительно записывалось видеообращение несовершеннолетней. На месте обнаружены только следы обуви пропавшей», — сообщили в Следственном комитете.
Также установлено, что девушка приехала на кладбище одна. Об этом рассказал следователям водитель такси, который подвозил её.
«Во время поездки девушка не разговаривала, при этом пользовалась наушниками и телефоном. Исходя из полученных данных, следствие пришло к выводу, что несовершеннолетняя самостоятельно изготовила видеозапись и находилась в момент записи на кладбище одна», — рассказали в СК.
Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения 15-летней девушки. Сейчас её ищут полицейские и волонтёры. Подробности истории — в материале krsk.aif.ru.