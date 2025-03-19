В Гомельской области возбуждено 16 уголовных дел по факту хищений в АПК с начала посевной

Сотрудники гомельской милиции проводят рейды по мониторингу предприятий АПК. Еще накануне старта весенних полевых работ правоохранители акцентировали внимание на продовольственной безопасности. Сотрудники ОВД юго-восточного региона в составе мобильных групп продолжают мониторинг сельхозпредприятий. В частности, изучают техническую укрепленность машинно-тракторных парков, наличие горюче-смазочных материалов, необходимого освещения, сторожевой охраны и видеонаблюдения. Без внимания сотрудников Госавтоинспекции не остается физическое состояние водителей, наличие предрейсовых и технических осмотров.
Так, с начала кампании по материалам сотрудников подразделений БЭП Гомельской области уже возбуждено 16 уголовных дел по факту хищений товарно-материальных ценностей сельхозпредприятий, возмещен причиненный ущерб на свыше Br139 тыс. Изъято более 400 л топлива, 15 кг комбикорма и 80 л средств защиты растений.
«По итогам мониторинга в местные распорядительные органы вносятся представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, краж имущества, а также разукомплектованию сельхозтехники», — пояснили в УВД.
Эта работа продолжается.