В Гомельской области возбуждено 16 уголовных дел по факту хищений в АПК с начала посевной

Так, с начала кампании по материалам сотрудников подразделений БЭП Гомельской области уже возбуждено 16 уголовных дел по факту хищений товарно-материальных ценностей сельхозпредприятий, возмещен причиненный ущерб на свыше Br139 тыс. Изъято более 400 л топлива, 15 кг комбикорма и 80 л средств защиты растений.