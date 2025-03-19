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В Гомельской области возбуждено 16 уголовных дел по факту хищений в АПК с начала посевной

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области возбуждено 16 уголовных дел по факту хищений в АПК с начала посевной кампании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД.

Сотрудники гомельской милиции проводят рейды по мониторингу предприятий АПК. Еще накануне старта весенних полевых работ правоохранители акцентировали внимание на продовольственной безопасности. Сотрудники ОВД юго-восточного региона в составе мобильных групп продолжают мониторинг сельхозпредприятий. В частности, изучают техническую укрепленность машинно-тракторных парков, наличие горюче-смазочных материалов, необходимого освещения, сторожевой охраны и видеонаблюдения. Без внимания сотрудников Госавтоинспекции не остается физическое состояние водителей, наличие предрейсовых и технических осмотров.

Так, с начала кампании по материалам сотрудников подразделений БЭП Гомельской области уже возбуждено 16 уголовных дел по факту хищений товарно-материальных ценностей сельхозпредприятий, возмещен причиненный ущерб на свыше Br139 тыс. Изъято более 400 л топлива, 15 кг комбикорма и 80 л средств защиты растений.

«По итогам мониторинга в местные распорядительные органы вносятся представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, краж имущества, а также разукомплектованию сельхозтехники», — пояснили в УВД.

Эта работа продолжается.