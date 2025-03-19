Рекламировала наркомаркет. Могилевчанке грозит до 20 лет лишения свободы

Правоохранители напоминают, что реклама наркомаркетов путем размещения листовок или нанесения надписей на здания и сооружения относится к распространению запрещенных веществ в составе организованной группы и является уголовно наказуемой. Ответственность за данные действия наступает с 14 лет.