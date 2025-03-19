Рекламировала наркомаркет. Могилевчанке грозит до 20 лет лишения свободы

Оперативники наркоконтроля Октябрьского РОВД Могилева задержали 19-летнюю могилевчанку, которая рекламировала интернет-магазин по продаже наркотиков.
Установлено, что на протяжении двух месяцев она разместила на фасадах зданий города более 3 тыс. листовок.
За незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.
Правоохранители напоминают, что реклама наркомаркетов путем размещения листовок или нанесения надписей на здания и сооружения относится к распространению запрещенных веществ в составе организованной группы и является уголовно наказуемой. Ответственность за данные действия наступает с 14 лет.