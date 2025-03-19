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О стрельбе у храма в Екатеринбурге доложат главе СК

Стрельбой в центре Екатеринбурга, напугавшей местных жителей, заинтересовался Александр Бастрыкин.

Источник: Комсомольская правда

В центре Екатеринбурга вечером 18 марта мужчина открыл стрельбу. Инцидент попал на видео. На кадрах неизвестный, танцуя на фоне храма «Большой златоуст», достал пистолет, направил его в небо и выстрелил. Инцидентом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— По данным следствия, 18 марта 2025 года в городе Екатеринбурге мужчина, находясь в общественном месте, открыл стрельбу из пистолета. После установления личности фигуранта он был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — передает пресс-служба СК России.

В связи с происшествием в СК по Свердловской области расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления регионального СК Богдану Францишко представить доклад о расследовании уголовного дела, а также установленных обстоятельствах.