О стрельбе у храма в Екатеринбурге доложат главе СК

— По данным следствия, 18 марта 2025 года в городе Екатеринбурге мужчина, находясь в общественном месте, открыл стрельбу из пистолета. После установления личности фигуранта он был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — передает пресс-служба СК России.