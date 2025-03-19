В Ростове на 26 лет осудили «донецкого взрывателя» Григория Синченко. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.
В деле мужчины насчитывается 40 эпизодов: шпионажи, диверсии, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. С 2016 года фигурант изготавливал взрывные устройства и уничтожал имущество местных предпринимателей (подрывал торговые ларьки). Он вымогал деньги, оставляя записки: «заплатите, и этот взрыв станет последним».
В 2019 году мужчину задержали, однако ему удалось сбежать. Повторно он был задержан в 2020 году.
В соответствии с приговором суда Синченко признан виновным, его на 26 лет отправили в колонию строгого режима. Первые пять лет срока осуждённый проведёт в тюрьме. Также он должен будет заплатить штраф — 200 тыс. рублей.