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В Ростове на 26 лет осудили «донецкого взрывателя»

Первые пять лет срока мужчина проведёт в тюрьме.

Источник: Южный окружной военный суд

В Ростове на 26 лет осудили «донецкого взрывателя» Григория Синченко. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.

В деле мужчины насчитывается 40 эпизодов: шпионажи, диверсии, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. С 2016 года фигурант изготавливал взрывные устройства и уничтожал имущество местных предпринимателей (подрывал торговые ларьки). Он вымогал деньги, оставляя записки: «заплатите, и этот взрыв станет последним».

В 2019 году мужчину задержали, однако ему удалось сбежать. Повторно он был задержан в 2020 году.

В соответствии с приговором суда Синченко признан виновным, его на 26 лет отправили в колонию строгого режима. Первые пять лет срока осуждённый проведёт в тюрьме. Также он должен будет заплатить штраф — 200 тыс. рублей.