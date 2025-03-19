СК: в Минской области волна отравлений суррогатами — есть погибшие

Так, Борисовский райотдел СК проводит проверки по факту гибели двух мужчин. Первый — 39-летний неработающий житель деревни Зембин — 18 января выпил около полулитра автоомывайки. Второй — 62-летний борисовчанин — 14 января перепутал щавелевую кислоту с алкоголем и употребил ее. В обоих случаях пострадавшие несмотря на усилия врачей скончались от острого отравления.