СК: в Минской области волна отравлений суррогатами — есть погибшие

Минская область столкнулась с тревожной тенденцией: с начала текущего года зарегистрировано уже четыре смертельных случая отравления алкогольным суррогатом.
Так, Борисовский райотдел СК проводит проверки по факту гибели двух мужчин. Первый — 39-летний неработающий житель деревни Зембин — 18 января выпил около полулитра автоомывайки. Второй — 62-летний борисовчанин — 14 января перепутал щавелевую кислоту с алкоголем и употребил ее. В обоих случаях пострадавшие несмотря на усилия врачей скончались от острого отравления.
По данным комитета, сейчас в больнице находится 48-летний житель городского поселка Мачулищи, который после ссоры с женой у себя в гараже употреблял спиртное и случайно выпил около 100 граммов тормозной жидкости.
От употребления стеклоомывающей жидкости в реанимационном отделении медучреждения 19 февраля скончался 60-летний мужчина, проживавший в деревне Ашмянцы. Омывайку, которую купил его племянник, он нашел в гараже.
В СК в очередной раз призвали граждан проявлять бдительность: обращать внимание на внешний вид бутылки, этикетку, цвет и запах находящегося в ней напитка. Во избежание отравления нельзя пить сомнительные жидкости, особенно если они вызывают подозрения.