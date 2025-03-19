В Москве в 2024 году выросла активность групп IT-преступников, находящихся на Украине

Баранов добавил, что усилиями сотрудников подразделений, специализирующихся на борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере IT-технологии, в 2024 году удалось раскрыть 17 тыс. 762 преступления, что на 15% больше чем в 2023 году. Сотрудники полиции смогли выявить и задержать 8 120 человек, причастных к IT-преступлениям.