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В Москве в 2024 году выросла активность групп IT-преступников, находящихся на Украине

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Активность организованных преступных групп в области IT, находящихся главным образом на Украине, увеличилась в прошлом году в Москве. Об этом говорится в видеоматериалах, представленных перед отчетом начальника столичного ГУ МВД России Олега Баранова в Мосгордуме о работе подчиненных органов внутренних дел за прошлый год.

Источник: Reuters

«В прошлом году на территории Москвы было зарегистрировано 63 тыс. 516 IT-преступлений, активность организованных преступных групп в области IT-преступности, находящихся главным образом на Украине, увеличилась, однако организация противодействия им находится на особом контроле главного управления МВД России по Москве», — сказал он.

Баранов добавил, что усилиями сотрудников подразделений, специализирующихся на борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере IT-технологии, в 2024 году удалось раскрыть 17 тыс. 762 преступления, что на 15% больше чем в 2023 году. Сотрудники полиции смогли выявить и задержать 8 120 человек, причастных к IT-преступлениям.