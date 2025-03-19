Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За взятку в 5 миллионов: руководитель госучреждения попал в сети ФСБ

В Петербурге задержан один из руководителей госучреждения, выполняющего контроль за исполнением ремонтно-строительных работ в лечебно-профилактических учреждениях Петербурга, сообщает 19 марта пресс-служба петербургского СК. По данным Фонтанки, речь идет о Георгии Карчаве, который указан как исполняющий обязанности директора ГБУ Стройкомплект.

По версии следствия, осенью 2024-го Карчава потребовал 5 миллионов рублей от сотрудника одной из городских больниц. Взамен он обещал обеспечить беспрепятственную приемку выполненных строительных работ. Сотрудник больницы выступил посредником и передал требование руководителю строительной компании, которая занималась ремонтом.

17 марта в торговом центре на Васильевском острове посредник передал Карчаве часть взятки, включая муляжи денег. В этот момент подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ. Ему уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, решается вопрос о мере пресечения. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства дела.