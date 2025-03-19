За взятку в 5 миллионов: руководитель госучреждения попал в сети ФСБ

По версии следствия, осенью 2024-го Карчава потребовал 5 миллионов рублей от сотрудника одной из городских больниц. Взамен он обещал обеспечить беспрепятственную приемку выполненных строительных работ. Сотрудник больницы выступил посредником и передал требование руководителю строительной компании, которая занималась ремонтом.
17 марта в торговом центре на Васильевском острове посредник передал Карчаве часть взятки, включая муляжи денег. В этот момент подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ. Ему уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, решается вопрос о мере пресечения. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства дела.