За взятку в 5 миллионов: руководитель госучреждения попал в сети ФСБ

17 марта в торговом центре на Васильевском острове посредник передал Карчаве часть взятки, включая муляжи денег. В этот момент подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ. Ему уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, решается вопрос о мере пресечения. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства дела.