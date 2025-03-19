Брат Салтанат Нукеновой снова судится с Бишимбаевым

Причины и основания иска на данный момент остаются неизвестными, что порождает множество вопросов как у общественности, так и у участников процесса. Судебное разбирательство снова привлекло внимание общественности, поскольку оно вызывает интерес и вызывает множество слухов.
Сам Айтбек Амангельды не комментирует поданный иск, что только усиливает интригу вокруг дела.
31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в ресторане «Бао» в Астане.
В ее убийстве обвинили супруга, бывшего чиновника, Куандыка Бишимбаева.
Позже суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева и Байжанова на приговор первой инстанции. Сроки оставили без изменений: 24 года экс-министру Куандыку Бишимбаеву и 4 года лишения свободы его родственнику Бакытжану Байжанову.
В сентябре 2024 года брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды через суд взыскал с осуждённого экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева сумму материального ущерба и морального вреда.