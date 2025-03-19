Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском бетонщик получил тяжелую травму, упав с высоты

Пострадавшего госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

В Кольцово под Новосибирском бетонщик получил тяжелую травму, упав с высоты 4,5 метра. Помощь пострадавшему оказал дежурный фельдшер, затем ему вызвали скорую помощь.

На машине скорой помощи работник был доставлен в больницу. В результате падения пострадавший получил тяжелую травму, рассказали в Государственной инспекции труда Новосибирской области.

Специалисты осмотрели место происшествия. Они проверят документы, связанные с трудовой деятельностью бетонщика, опросят очевидцев. После чего будут установлены обстоятельства и причины случившегося.