В Кольцово под Новосибирском бетонщик получил тяжелую травму, упав с высоты 4,5 метра. Помощь пострадавшему оказал дежурный фельдшер, затем ему вызвали скорую помощь.
На машине скорой помощи работник был доставлен в больницу. В результате падения пострадавший получил тяжелую травму, рассказали в Государственной инспекции труда Новосибирской области.
Специалисты осмотрели место происшествия. Они проверят документы, связанные с трудовой деятельностью бетонщика, опросят очевидцев. После чего будут установлены обстоятельства и причины случившегося.