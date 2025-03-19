Милиция задержала 19-летнюю могилевчанку, которой грозит до 20 лет. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
В сообщении сказано, что сотрудниками наркоконтроля Октябрьского РОВД Могилева была задержана 19-летняя местная жительница. Она занималась рекламой интернет-магазина, связанного с продажей наркотиков.
Удалось установить, что на протяжении двух месяцев фигурантка успела разместить на фасадах зданий Могилева более трех тысяч листовок. В ведомстве заявили, что за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы могилевчанке грозит до 20 лет лишения свободы.
Тем временем 20-летняя студентка может сесть на 20 лет за то, что она устроила в квартире.
Кстати, житель Бреста может сесть на десять лет из-за пяти тонн сыра из Европы в гараже.
Ранее МВД сказало, что руководство дорожно-строительной фирмы задержано за взятки $30 тысяч.