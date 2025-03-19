Милиция задержала 19-летнюю могилевчанку, которой грозит до 20 лет

Удалось установить, что на протяжении двух месяцев фигурантка успела разместить на фасадах зданий Могилева более трех тысяч листовок. В ведомстве заявили, что за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы могилевчанке грозит до 20 лет лишения свободы.