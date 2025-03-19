В Гагаринском районе «Тойота» влетела в бетонные блоки

В Гагаринском районе Саратова произошло серьезное ДТП. 51-летний водитель авто не справился с управлением и отправил двух пассажиров в больницу. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
— На 333 километре трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград», вблизи села Буркин Буерак 51-летний водитель автомобиля «Тойота Ярис», не справился с управлением. В результате иномарка врезалась в бетонный блок, — пишут журналисты телеканала.
Двое пассажиров 47- летний и 34-летний мужчины попали в больницу. Они получили различные травмы. Сейчас госавтоинспекторы разбираются в произошедшем.
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