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В Гагаринском районе «Тойота» влетела в бетонные блоки

В Саратове «Тойота» врезалась в бетонные блоки, два пассажира в больнице.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Гагаринском районе Саратова произошло серьезное ДТП. 51-летний водитель авто не справился с управлением и отправил двух пассажиров в больницу. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

— На 333 километре трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград», вблизи села Буркин Буерак 51-летний водитель автомобиля «Тойота Ярис», не справился с управлением. В результате иномарка врезалась в бетонный блок, — пишут журналисты телеканала.

Двое пассажиров 47- летний и 34-летний мужчины попали в больницу. Они получили различные травмы. Сейчас госавтоинспекторы разбираются в произошедшем.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий из Иркутской области сядет на шесть лет в тюрьму за уклонение от службы.