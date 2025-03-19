Водитель иномарки осужден на 9,5 лет за ДТП с двумя погибшими в Челябинске

В Челябинске судом вынесен приговор 29-летнему челябинцу за смертельную дорожную аварию, которая произошла в ноябре 2023 года. Мужчина признан виновным по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.
Напомним, 27 ноября молодой местный житель сел пьяным за руль Mitsubishi Legnum, разогнался до 115кмч и у дома № 11 на улице Трашутина в микрорайоне Чурилово выехал на встречную полосу — произошло столкновение с автомобилем такси Daewoo Gentra.
В результате ДТП жена подсудимого, которая сидела на пассажирском кресле, скончалась на месте. Пассажир такси умер от полученных травм в больнице.
Суд назначил челябинцу наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев. Также 1,7 млн рублей — компенсация морального вреда потерпевших.
Имущество осужденного находится под арестом суда до исполнения приговора в части возмещения исковых требований потерпевших.