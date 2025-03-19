Водитель иномарки осужден на 9,5 лет за ДТП с двумя погибшими в Челябинске

В Челябинске судом вынесен приговор 29-летнему челябинцу за смертельную дорожную аварию, которая произошла в ноябре 2023 года. Мужчина признан виновным по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.