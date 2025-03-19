В Воронежской области водитель «десятки» врезался в деревья и погиб

Во вторник, 18 марта, в 6.05 в Лискинском районе случилось страшное ДТП. 19-летний местный житель, руливший «десяткой», потерял контроль над машиной. «Лада» съехала с дороги и врезалась в несколько деревьев. В результате от капота и передней части автомобиля практически ничего не осталось.