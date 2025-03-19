В Воронежской области водитель «десятки» врезался в деревья и погиб

Во вторник, 18 марта, в 6.05 в Лискинском районе случилось страшное ДТП. 19-летний местный житель, руливший «десяткой», потерял контроль над машиной. «Лада» съехала с дороги и врезалась в несколько деревьев. В результате от капота и передней части автомобиля практически ничего не осталось.
Водитель «десятки» погиб на месте ДТП. Его пассажиры, 18-летний житель Лискинского района и 20-летний житель Каменского района, получили тяжелые травмы. Их отвезли в местную больницу.
Напомним, 18 марта в Воронежской области была еще одна смертельная авария. В Рамонском районе 29-летний мужчина на «Шкоде-Рапид» врезался сначала в металлическое барьерное ограждение, а потом и в тягач с полуприцепом. Водитель умер, не дождавшись приезда скорой.