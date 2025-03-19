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На стадионе в центре Омска провалилась часть крыши

Произошло это два года назад, но общественность всё это время не обращала внимания.

Источник: Om1 Омск

В среду, 19 марта, прохожие заметили провал в верхней части стадиона «Динамо» в центре Омска. Судя по всему, обвалилась часть стены и крыши над трибуной.

Как сообщили порталу Om1.ru в региональном правительстве, стадион находится в федеральной собственности, поэтому его ремонтом и содержанием занимаются не местные власти.

Из другого источника нам стало известно, что разрушение произошло ещё два года назад, однако до того омичи не обращали на него внимания СМИ. Возможно, дело в том, что трибуна, пострадавшая в ходе ЧП, не эксплуатируется.