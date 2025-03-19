На стадионе в центре Омска провалилась часть крыши

В среду, 19 марта, прохожие заметили провал в верхней части стадиона «Динамо» в центре Омска. Судя по всему, обвалилась часть стены и крыши над трибуной.
Как сообщили порталу Om1.ru в региональном правительстве, стадион находится в федеральной собственности, поэтому его ремонтом и содержанием занимаются не местные власти.
Из другого источника нам стало известно, что разрушение произошло ещё два года назад, однако до того омичи не обращали на него внимания СМИ. Возможно, дело в том, что трибуна, пострадавшая в ходе ЧП, не эксплуатируется.